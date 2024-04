Terra Amara si ferma! Mediaset cambia (di nuovo) la programmazione: a quando le puntate?

Non c’è pace per Terra Amara: l’appuntamento di stasera, giovedì 4 aprile, sarà costretto a lasciare spazio ad altro. Ma quando potremo vedere le prossime puntate? Ecco tutto ciò che sappiamo!

Il finale di stagione tanto atteso di Terra Amara sembra subire l’ennesimo cambio da parte di Mediaset: questa sera l’amata soap turca non andrà in onda. Al suo posto i telespettatori di Canale 5 troveranno Se Potessi Dirti Addio, la mini serie con Anna Safronick e Gabriel Garko, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Ma a quando le puntate del drama turco?

Il prossimo appuntamento con Terra Amara in prima serata sarà per venerdì 12 aprile. Il cambio di programmazione farà certamente storcere il naso ai fan della soap turca che, a causa della mini serie Se Potessi Dirti Addio, perderanno l’appuntamento del giovedì sera. Per i telespettatori di Terra Amara non si tratta di una novità: mentre la puntata pomeridiana della domenica alle 14:30 rimane al suo posto, quella del prime time è stata spesso spostata.

Dopo questo ennesimo cambio, la serie tornerà a riprendersi il suo appuntamento il 12 aprile: questo ci darà finalmente la possibilità di capire cosa ne sarà della storia tra Hakan e Zuleyha nella quale sembrerebbe pronto ad immischiarsi Fikret.

