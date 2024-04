Terra Amara: Ilayda Çevik. Curiosità sull'attrice che ha prestato il volto a Betul!

Nell’attesa di scoprire cosa succederà nella puntata di Terra Amara di venerdì 19 aprile, conosciamo meglio una delle protagoniste assolute della soap turca: Ilayda Çevik (Betul).

Ilayda Çevik è nata il 22 dicembre del 1994 a Balikesir, in Turchia. Ha una sorella, più piccola di tre anni, a cui è legatissima e che spesso viene scambiata per la sua gemella. La sua famiglia è molto unita e l’attrice, durante una recente intervista a Verissimo, ha dichiarato di essere molto legata a sua nonna, una guida fondamentale nella sua vita. Sin da bambina il suo sogno è stato quello di intraprendere la carriera di attrice e, così, ha iniziato a studiare recitazione presso la scuola della sua città natale.

Successivamente Ilayda si è iscritta al liceo Private Mimar Sinan Fine Arts High School dove ha continuato la sua formazione teatrale. Nel 2013 ha cominciato la sua carriera come attrice interpretando ruoli sia per il piccolo schermo che per il cinema. Nel 2020 è arrivata nel cast della serie Love Is in the Air interpretando Balca Koçak e nel 2021 ha cominciato la sua avventura in Terra Amara nel ruolo di Betul. La soap turca ha riscosso gran successo non solo tra il pubblico turco ma anche tra quello italiano. Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire quale sarà il destino dei protagonisti di Terra Amara.

