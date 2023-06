Terra Amara, quando esce in Italia la quarta stagione della serie?

Tutti pazzi per Terra Amara: direttamente dalla Turchia, la serie attualmente in onda nel nostro Paese su Canale 5 sta portando a casa ascolti importanti, convincendo Mediaset a continuare a puntare su questo fenomeno anche per il prossimo futuro, con il pubblico che al momento non sembra dar cenni di stanchezza.

Terra Amara va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì sulla rete ammiraglia di Mediaset: ad oggi in Italia è stata coperta la messa in onda delle prime tre stagioni della serie, mentre non è ancora stato dato modo agli spettatori italiani di assistere agli episodi della quarta stagione dello show, che in Turchia si è conclusa nel giugno del 2022.

A tal proposito, però, basterà pazientare soltanto pochi giorni ancora: la quarta stagione di Terra Amara verrà infatti trasmessa su Canale 5 in continuità con il finale della terza stagione, la cui messa in onda è prevista per il prossimo 21 giugno. Da giovedì 22 giugno, insomma, gli episodi che troverete nel palinsesto giornaliero della rete saranno quelli della quarta e ad oggi ultima stagione della serie turca. Anche voi fate parte degli spettatori che ogni giorno restano incollati allo schermo per seguire le avventure di Zuleyha? Fatecelo sapere nei commenti!