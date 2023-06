Terra Amara, quando va in onda la serie TV turca fenomeno del momento?

Canale 5 ci ha sempre abituati a un day-time pieno zeppo di clamorosi successi importati dall'estero, soprattutto sul fronte soap-opera (chi ricorda gli anni in cui tutti erano incollati a seguire le vicende de Il Segreto?): ultima serie della serie, chiediamo scusa per la ridondanza, è questa Terra Amara giunta alla sua terza stagione.

Così è almeno in Italia, in realtà, dal momento in cui in patria (Terra Amara è una produzione turca) la serie è già arrivata alla sua quarta tornata di episodi, questi ultimi ovviamente ancora inediti nel nostro Paese, nel quale la terza stagione dello show verrà messa in onda per la prima volta a partire dal prossimo 22 giugno.

Fino al prossimo 21 giugno andranno infatti in onda su Canale 5 intorno alle 14:10 i restanti episodi della seconda stagione di Terra Amara, con la programmazione che attaccherà quindi immediatamente con i primi episodi della terza stagione, sempre a cadenza giornaliera e in fascia pomeridiana: al momento, infatti, non è previsto il ritorno degli episodi di durata maggiore mandati in onda fino a poco tempo fa durante il weekend.

Anche voi fate parte di coloro che si sono appassionati alle vicende narrate dalla serie importata dalla Turchia? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito di Mediaset, intanto, nei giorni scorsi si è parlato di un clamoroso ritorno di Elisa Di Rivombrosa.