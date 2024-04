Terra Amara: SPOILER le anticipazioni della puntata di domenica 28 aprile!

Ecco le anticipazioni della nuova puntata di Terra Amara in onda domenica 28 aprile alle 14:50, come di consueto, su Canale 5. Cosa succederà nella soap turca più popolare della TV italiana? Tutto ciò che sappiamo dalle indiscrezioni di Mediaset Infinity.

Anticipazioni Terra Amara - domenica 28 aprile

Hamran, un giovane boss della mafia libanese, ha intenzione di far fuori Hakan per vendicare la morte di suo padre, ma Abdulkadir interverrà appena in tempo per salvare l’amico: ferirà Hamran con un colpo di pistola, costringendolo alla fuga. Hakan, però, avrà timore di una ripercussione sulla sua famiglia per via dello scontro con Hamran. Così, Hakan convincerà Zuleyha ad andare in vacanza: il viaggio di nozze con tanto di bambini al seguito metterà distanza tra lui e Hamran.

Intanto, Sermin e Betul si trovano ancora a casa di Vahap, ma Abdulkadir le scoprirà in casa del fratello e costringerà le due donne a fare le valigie che si ritroveranno, di nuovo, senza un tetto sulla testa. Zuleyha, Hakan e i bambini si trovano in vacanza, ma Zuleyha si insospettirà a causa dei comportamenti inusuali di Hakan e deciderà, quindi, di seguirlo: la donna scoprirà che Hakan è ancora in contatto con Abdulkadir e, delusa dalle sue bugie, deciderà di lasciare l’hotel. In realtà Abdulkadir e Hakan stanno cercando di rintracciare Hamran che, però, si è reso irreperibile. Una volta rientrato in hotel, Hakan scoprirà che Zuleyha è andata via.

Inside Out-Special Pack 2016 è uno dei più venduti oggi su