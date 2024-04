Terra Amara: SPOILER anticipazioni puntata di venerdì 19 aprile! Ecco cosa vedremo

Arrivano le anticipazioni su quello che vedremo nella prossima puntata di Terra Amara che andrà in onda venerdì 19 aprile in prima serata, come di consueto, su Canale 5. Ecco tutto ciò che sappiamo!

Nel prossimo episodio di Terra Amara, Zuleyha e Hakan si prepareranno alle nozze e alla convivenza: Fikret e Lutfiye troveranno, quindi, una sistemazione temporanea. Intanto, Lutfiye sta cercando di trovare una compagna di vita per suo nipote e la sua attenzione si concentrerà su Zeynep (la nuova insegnante della scuola tornata da poco in città e amica di vecchia data di Cetin). Nel tentativo di farli conoscere, Lutfiye organizzerà una cena per Zeynep e Fikret: tra i due si creerà un’ottima affinità fin da subito. Sermin e Betul sono costrette a vivere in casa di Gaffur e non hanno molto di cui cibarsi: in preda alla disperazione, Sermin ruberà la spilla d’oro di Leyla per poterla rivendere.

Nel frattempo, a villa Yaman tutto è pronto per celebrare le nozze tra Zuleyha e Hakan: ad officiare la cerimonia sarà Lutfiye che però tarderà ad arrivare. Il ritardo di Lutfiye farà temere a Zuleyha che Colak le abbia fatto del male per vendicarsi dell’ordine di demolizione. La polizia verrà allertata e, così, Colak verrà arrestato come principale sospettato per la scomparsa di Lutfiye: il realtà la donna, nel recarsi in auto alla villa, è stata fermata da Vahap che in fuga dalla gendarmeria, le ha sequestrato l’auto. La donna riuscirà a trovare un passaggio e ad arrivare alla polizia: qui troverà Zuleyha, Hakan e il procuratore. Una volta chiarita la situazione, finalmente Lutfiye potrà celebrare il matrimonio.

