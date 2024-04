Terra Amara: SPOILER anticipazioni puntata di venerdì 26 aprile! Ecco cosa succederà

Ecco le anticipazioni di Mediaset Infinity su ciò che dobbiamo aspettarci di vedere nella prossima puntata di Terra Amara in onda venerdì 26 aprile in prima serata, come di consueto, su Canale 5.

Anticipazioni Terra Amara - venerdì 26 aprile

Nella prossima puntata di Terra Amara, Abdulkadir e Hakan verranno minacciati da Hamran, figlio di un uomo da loro ucciso molti anni prima in Libano. Colak continuerà a non pagare le sue braccianti e Zuleyha le risarcirà, intanto penserà insieme a Fikret a come poterle aiutare nel concreto. Colak a sua volta cercherà di convincere le braccianti di Zuleyha a raccogliere le sue arance ma le donne, dopo aver saputo di come Colak ha trattato le altre, si ribelleranno.

Intanto, Sermin e Betul che ormai sono senza un tetto, sono ospiti di Vahap che le tratta come se fossero al suo servizio: Betul non vuole prendere ordini da lui, ma sua madre cercherà di convincerla a stare al gioco. Nel frattempo, alla tenuta, Cevriye continuerà a cercare di conquistare Gaffur, che però non sembra interessato. Zuleyha scoprirà che Colak dà alle braccianti donne un compenso minore: la donna deciderà di istituire un fondo di solidarietà e si batterà per la parità salariale. Grazie a questa iniziativa, i braccianti si rifiuteranno di lavorare per Colak: non avendo più personale, Colak sarà in difficoltà e mediterà vendetta contro Zuleyha. Infine, sia Hakan che Abdulkadir riceveranno dei proiettili da Hamran che continua a minacciarli e chiederanno a Vahap di risolvere il problema.

