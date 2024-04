Terra Amara: SPOILER cosa succederà nella puntata di domenica 14 aprile? Le anticipazioni

Arriva una piccola anticipazione su quello che vedremo nella puntata di domenica 14 aprile di Terra Amara: la soap turca andrà in onda per il consueto appuntamento della domenica dalle 14:30 alle 16:30, come di consueto, su Canale 5.

Terra Amara anticipazioni - Zuleyha vittima di un attentato?

In questa nuova puntata di Terra Amara, Zuleyha si recherà in un villaggio per salvare una donna incinta in pericolo di vita ma, all’improvviso, il ponte che avrebbe dovuto attraversare crollerà. Si tratta di un attentato? Tutti i sospetti cadranno su Colak. Inoltre, gli uomini di Colak punteranno il dito su Vahap, tanto da portare Hakan ad estorcergli una confessione: il fratello di Abdulkadir giurerà di essere estraneo ai fatti.

Inoltre, Abdulkadir deciderà di aiutare suo fratello spedendolo lontano, a Mersin. Nel frattempo, Sermin e Betul lasceranno la fattoria per trasferirsi a Istanbul. Cetin farà la conoscenza di Zeynep, la figlia del suo maestro delle elementari tornata a Çukurova per fare l’insegnante: il giovane crederà che la nuova arrivata e Fikret possano formare una bellissima coppia e farà di tutto per farli conoscere. Lutfiye, quindi, chiederà a Fikret di passare a prendere Zeynep con la scusa di mostrarle la casa in cui si dovrà trasferire. Mentre Vahap lascerà una lettera minatoria scritta sul muro della villa di Colak.

