Terremoto in casa Juventus: Pirlo vicino all'esonero, Tudor traghettatore

Il clamoroso crollo della Juventus ai danni del Milan nello scontro-spareggio valevole per un posto in Champions League è destinato a provocare un terremoto in casa Juve. Secondo quanto riportato da La Stampa, infatti, potrebbero esserci delle novità già nelle prossime ore.

Il quotidiano torinese, da sempre vicino alla famiglia Agnelli ed Exor, riferisce che già nelle prossime ore il tecnico bianconero Andrea Pirlo potrebbe essere esonerato dall'incarico per cercare di salvare la stagione.

Tuttavia, nonostante ciò, non sembra destinato a concretizzarsi nell'immediato il possibile ritorno di Max Allegri. A quanto pare, infatti, la dirigenza bianconera potrebbe affidare la gestione della squadra per le ultime tre partite ad Igor Tudor, già nello staff di Pirlo. L'obiettivo sarebbe di salvare il salvabile e centrare una qualificazione in Champions che però appare difficilissima: la Juventus è infatti chiamata a tre sfide tutt'altro che abbordabili, con il Sassuolo, l'Inter di Antonio Conte ed il Bologna.

Un'eventuale riconferma di Pirlo per gli ultimi tre match, riferisce La Stampa, non pregiudicherebbe il futuro dell'ex centrocampista della Nazionale e della stessa Juventus, che comunque non verrebbe riconfermato per il prossimo anno a causa dei deludenti risultati ottenuti quest'anno.

Dopo le questioni di campo, però, la Juventus deve affrontare anche quelle relative alla Superlega. A seguito dell'accordo con la UEFA di 9 club, infatti, la squadra bianconera potrebbe essere esclusa dalle prossime due edizioni della Champions League.