Terrence Dicks, scomparso a 86 lo storico sceneggiatore di Doctor Who

Terrence Dicks, l'ex sceneggiatore e produttore dell'acclamata serie televisiva britannica Doctor Who, è venuto a mancare all'età ottantaquattro anni.

La notizia è stata confermata dai suoi agenti lunedì 2 settembre.

"L'Agenzia è desolata di dover annunciare che Terrance Dicks è morto giovedì 29 agosto dopo una breve malattia, all'età di 84 anni", hanno detto. "Autore, sceneggiatore, e produttore, Terrance è diventato famoso come uno degli scrittori originali della serie televisiva classica della BBC Doctor Who. Il suo racconto finale Save Yourself sarà pubblicato il mese prossimo nel Doctor Who: The Target Storybook della BBC Books. Tenuto in grande considerazione dalla fan-base di Doctor Who, Terrance è stato fonte di ispirazione per molti colleghi. Ci mancherà molto."

Meglio conosciuto per il suo lavoro sull'iconica serie di fantascienza della BBC tra il 1968 e il 1974, Terrance è in gran parte considerato responsabile del successo dello show. Diversi sceneggiatori di Doctor Who e fan della serie lo hanno omaggiato sui social, non ultimo Trevor Baxendale, che come potete vedere nel post in calce all'articolo ha scritto:

"Doctor Who senza Terrance Dicks è qualcosa di insopportabile cui pensare. Il programma e i suoi fan sono stati benedetti dalla sua presenza - un eroe della televisione britannica e della fiction per bambini. Sicuramente nessuno ha contribuito più di lui a Doctor Who, e in così tanti modi. RIP".

Per altre notizie su Doctor Who, vi rimandiamo all'annuncio dello speciale natalizio con Capaldi e Gatiss e le voci su un possibile ritorno dei Cybermen nella prossima stagione.