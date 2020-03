Il terribile schianto areo nel trailer ufficiale di Survive, con Sophie Turner

Dopo aver dato uno sguardo al teaser di Survive , la serie thriller-drama con protagonisti Sophie Turner e Corey Hawkins, è tempo del trailer ufficiale, che mostra anche alcune sequenze dell'incidente aereo in cui i due personaggi saranno gli unici sopravvissuti.

Survive, infatti, è la storia per la lotta alla sopravvivenza di Jane (Turner) e Paul (Hawkins), che si ritroveranno su una remota montagna innevata. Liberatisi dal relitto, i due "dovranno vedersela con le brutali condizioni ambientali e i propri traumi personali per farsi strada tra il deserto ghiacciato", come si legge nella sinossi.



Nel filmato, che potete vedere in cima alla notizia, ci viene presentata la "perduta e dimenticata" Jane, una ragazza dal passato doloroso e che all'inizio non sembra nemmeno intenzionata a combattere e a cercare soccorsi. Paul, invece, la spinge a farsi forza e a intraprendere il loro percorso verso la salvezza.



Lo show è basato sull'omonimo romanzo di Alex Morel ed è scritto da Richard Abate e Jeremy Ungar, mentre il regista degli episodi è Mark Pellington. "Dopo aver letto la sceneggiatura, era chiaro che avremmo dovuto cercare la persona giusta per il ruolo di protagonista in Survive e non potremmo essere più felici di così, con Sophie, la quale porta in dote una grande dose di talento", ha dichiarato il produttore esecutivo Van Toffler, che poi ha aggiunto: "Sono elettrizzato di poter fare una serie con Mark Pellington, che aveva un ufficio vicino al mio ad MTV negli anni Ottanta e da allora è cresciuto ed è diventato un regista eccezionale".



Survive debutterà il 6 aprile sul servizio streaming Quibi. Ricordiamo che Sophie Turner e Joe Jonas sono in dolce attesa e che il loro primo figlio dovrebbe nascere in estate.