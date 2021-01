Le terrificanti avventure di Sabrina 4: il finale della serie spiegato bene, parliamone

La quarta e ultima stagione di Le terrificanti avventure di Sabrina ci ha regalato un finale ricco di colpi di scena, orrore e tristezza dando a Sabrina Spellman una svolta più oscura.

La quarta stagione riprende da dove si era interrotta la terza stagione: grazie a qualche viaggio nel tempo, ora ci sono due Sabrina. Sabrina Spellman vive sulla Terra mentre Sabrina Morningstar detta Stella del Mattino governa l'Inferno. Nel frattempo, gli Eldritch Terrors evocati da Padre Blackwood (Richard Coyle) scendono su Greenwood, portando caos e orrore nella piccola città.



Nel settimo episodio le protagoniste hanno iniziato a lottare contro il Vuoto, l'ottavo e ultimo Orrore, dopo l'Oscurità. L’ultimo episodio doveva concludere diverse trame non essendoci una quinta stagione in lavorazione, Sabrina Stella del Mattino viene uccisa proprio dal Vuoto lasciando Sabrina Spellman, sconvolta dal dolore, in cerca di un modo per fermare il Vuoto prima che qualcun altro si faccia male.



Dopo aver pianto la morte di Stella del Mattino, Sabrina Spellman entra nel Vuoto nella speranza di intrappolarlo per sempre nel vaso di Pandora, dove sono rinchiusi tutti i mali. Deve però stare attenta a non farsi risucchiare dentro il vaso e sparire per sempre.



Gli amici e la famiglia di Sabrina richiamano la sua anima dal Vuoto, vedendo che il piano non funziona, prima che sia completamente intrappolata. La sua anima viene messa nel corpo di Sabrina Stella del mattino ma ora ospita anche un pezzo del Vuoto e non è in grado di controllarlo: fa così sparire diverse persone, tra cui il padre di Harvey (Ross Lynch), Prudence (Tati Gabrielle) e Roz (Jaz Sinclair ).

A questo punto Sabrina si esilia e incontra padre Blackwood, che promette di insegnarle a contenere il Vuoto, ma le sue intenzioni non sono pure. Ha in programma di sacrificare Sabrina durante il Solstizio d'Inverno per intrappolare il Vuoto dentro un campo di contenimento ed ereditare i suoi poteri.



Nessuno degli amici di Sabrina si farà ingannare da Blackwood, riescono ad accecarlo e a liberare Sabrina. Tuttavia, la ragazza dice loro che il suo sacrificio è inevitabile per impedire al Vuoto di consumare lei e il mondo. Inoltre rivela che possono salvare le persone che ha accidentalmente intrappolato nel Vuoto perché non sono morte, ma solo se tutto andrà secondo i piani.



La zia Zelda (Miranda Otto) e la zia Hilda (Lucy Davis) progettano di trasportare il Vuoto da Sabrina e portarlo nel campo di contenimento mentre Sabrina lo tiene sotto controllo. Harvey e Ambrose (Chance Perdomo) intanto entreranno nel Vuoto per salvare le persone rimaste intrappolate al suo interno e piazzare gli Orrori di Eldritch.

Infine, Nick (Gavin Leatherwood) aprirà il vaso di Pandora per intrappolare il Vuoto. Mentre le zie di Sabrina invocano Ecate per proteggerla durante il rituale, vedono una donna vestita di nero che veglia silenziosamente sul procedimento e richiama il settimo episodio della terza stagione. È una donna che piange: un presagio di morte imminente.



Anche se il piano per sconfiggere il Vuoto funziona, ha un prezzo elevato, Sabrina muore. La sua morte potrebbe non essere la più sorprendente date le circostanze, ma ciò che è veramente uno shock è che, anche in uno spettacolo pieno di magia e negromanzia, Sabrina rimane morta.



Nei momenti finali si celebreranno i funerali di Sabrina Spellman e Sabrina Stella del mattino. Vediamo Prudence che seziona padre Blackwood con una motosega, anche se non può morire perché porta il Marchio di Caino, lei ha intenzione di diffondere i suoi resti in tutto il mondo.



La fine di questo show celebra il sacrificio di Sabrina per salvare i suoi cari. La ragazza è stata spesso egoista durante la serie, facendo diverse scelte che hanno messo i suoi amici, la sua famiglia e il mondo intero in pericolo. Ma, nel finale della serie, agisce disinteressatamente e salva il mondo e lo show si conclude con il suo ragazzo Nick che si unisce a lei nell'aldilà.



