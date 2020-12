Le Terrificanti Avventure di Sabrina 4, ci saranno anche le Hilda e Zelda originali!

A poche settimane dall'arrivo degli ultimi episodi della serie, Netflix ha diffuso in rete una clip ufficiale della parte 4 de Le Terrificanti Avventure di Sabrina che svela un divertente cameo proveniente dalla serie originale degli anni '90.

Stiamo parlando della presenza di Caroline Rhea e Beth Broderick, che faranno il loro ritorno nei panni di Hilda e Zelda Spelman dopo averle interpretate nella serie cult Sabrina, vita sa strega. Al momento non sappiamo in che modo verranno inserite all'interno dello show, ma dalla clip pare evidente che non si tratta di una parodia ma di un momento tratto dagli episodi finali della serie.

Nella terza parte de Le Terrificanti Avventure di Sabrina, lo ricordiamo, la streghetta aveva trovato il modo di essere coronata Regina degli Inferi e allo stesso tempo di andare avanti con la sua vita terrena. Stando alle anticipazioni, la quarta parte vedrà The Eldritcht Terrors scendere su Greendale. La congrega dovrà combattere ogni terrificante minaccia una ad una (come The Weird, The Returned e The Darkness), le quali portano a... The Void, la fine di tutte le cose. Mentre le streghe combattono tra di loro, con l'aiuto di The Fright Club, Nick comincia a riguadagnarsi lentamente il cuore di Sabrina, ma potrebbe essere troppo tardi.

Vi ricordiamo che la quarta e ultima parte della serie arriverà su Netflix il prossimo 31 dicembre. Intanto, vi lasciamo al trailer ufficiale de Le Terrificanti Avventure di Sabrina 4.