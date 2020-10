Le terrificanti avventure di Sabrina 4, il teaser svela la data di uscita su Netflix

Netflix ha diffuso in rete il teaser ufficiale della quarta parte de Le terrificanti avventure di Sabrina, che come anticipato sarà l'ultima mandata di episodi della serie con protagonista Kiernan Shipka.

Alla fine del filmato, che potete visionare, il colosso dello streaming ha finalmente svelato la data di uscita sulla piattaforma: 31 dicembre 2020. La cancellazione della serie è stata resa nota lo scorso luglio da parte dello showrunner Roberto Aguirre-Sacasa, che ha anticipato una quarta stagione "spettrale, sexy e soprannaturale" ispirirata ai racconti di Lovecraft e a The Crown.

Nella terza parte de Le Terrificanti Avventure Di Sabrina, lo ricordiamo, la streghetta aveva trovato il modo di essere coronata Regina degli Inferi e allo stesso tempo di andare avanti con la sua vita terrena. Stando alle anticipazioni, la quarta parte vedrà The Eldritcht Terrors scendere su Greendale. La congrega dovrà combattere ogni terrificante minaccia una ad una (come The Weird, The Returned e The Darkness), le quali portano a... The Void, la fine di tutte le cose. Mentre le streghe combattono tra di loro, con l'aiuto di The Fright Club, Nick comincia a riguadagnarsi lentamente il cuore di Sabrina, ma potrebbe essere troppo tardi.

