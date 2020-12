Le Terrificanti Avventure di Sabrina 4: Theo e Rosalind rivelano le loro paure maggiori

Il trailer de Le Terrificanti Avventure di Sabrina ci ha mostrato una breve anteprima delle prossime avventure del personaggio di Kiernan Shipka. Ecco una intervista a Lachlan Watson e Jaz Sinclair, conosciute come Theo e Rosalind.

Trovate l'intervista completa cliccando sul link alla fonte della notizia, le due hanno risposto alle domande della giornalista di Av Club, in particolare riguardo i prossimi avversari dei protagonisti, gli orrori "The Perverse" e "The Void" e quali tra di loro sono particolarmente terrificanti per gli interpreti degli alleati di Sabrina. Ecco la risposta di Jazz Sinclair: "Sono tutti abbastanza terrificanti, ma mi fa più paura The Perverse. Credo che una realtà simile alla nostra, ma solo leggermente diversa e più oscura, e che nessuno nota questa differenze? Questo mi spaventa, perché nessuno sa con certezza quali sono gli orrori che dovranno affrontare. È peggio dover cercare di capire cosa devi combattere".

Lachlan Watson è d'accordo con la sua collega: "Stavo per dire la stessa cosa anche io, The Perverse è terrificante in modo particolare, non sempre sai cosa stai per affrontare, in questo momento è una cosa con cui è facile identificarsi, tutti provano un pizzico di terrore esistenziale".

Ricordiamo che la quarta stagione concluderà definitivamente le vicende dello show e sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 31 dicembre, nel frattempo ecco alcune foto della protagonista de Le Terrificanti Avventure di Sabrina.