Le terrificanti avventure di Sabrina 5, i retroscena sul crossover mancato con Riverdale

Dopo che Archie Comics ha annunciato che Le Terrificanti avventure di Sabrina proseguirà in forma di fumetto, lo showrunner Roberto Aguirre-Acasa ha svelato alcuni dettagli sulla parte 5 cancellata da Netflix, tra cui l'introduzione dei personaggi di Riverdale come streghe al centro della trama.

"Quando ho saputo che non avremmo fatto altre parti o stagioni avevamo già il sospetto che la quarta sarebbe stata l'ultima, quindi volevamo chiudere col botto", ha dichiarato lo showrunner a Deadline. "Abbiamo chiesto a Sabrina di sacrificarsi per salvare la sua famiglia, i suoi amici, la sua città. D'altra parte, non lo sapevamo con certezza, quindi abbiamo chiuso con un cliffhanger. Ho finito di modificare il finale all'inizio della pandemia e ho proposto a Netflix una possibile parte cinque che avrebbe incluso anche Archie, Betty, Veronica, Jughead e tutti i personaggi di Riverdale come streghe, e ci sarebbe stata una guerra tra Greendale e Riverdale. Netflix era entusiasta di quell'idea, ma a causa della pandemia non è stato possibile realizzarla."

Intitolato The Occult World of Sabrina, il nuovissimo fumetto di Archie Comics inizierà entro la fine dell’anno con il suo primo arco narrativo, 'A World without Sabrina' ('Un mondo senza Sabrina'). Inoltre, vi ricordiamo che Chilling Adventures of Sabrina #9 uscirà il 13 ottobre 2021 e vedrà il creatore e showrunner di Riverdale Roberto Aguirre-Sacasa riunito con l'artista originale della serie Robert Hack.



Intanto, Kiernan Shipka ha aperto al suo ritorno nei panni di Sabrina.