Le Terrificanti Avventure di Sabrina, 8 serie da guardare se vi manca lo show Netflix

Sono ormai passati diversi mesi da quando l'ultima stagione de Le Terrificanti Avventure di Sabrina sono approdate su Netflix, e mentre rivedremo Kiernan Shipka in Riverdale, non avremo modo di sapere come continua la storia se non attraverso i fumetti. Ma se siete in vena di qualcosa di simile, ecco a quali serie dare un'occhiata.

I colleghi di Collider hanno compilato un'utile lista di serie tv affini a quella con protagonista la bionda streghetta dell'Archieverse, e c'è davvero l'imbarazzo della scelta.

La scelta più ovvia per chi ha amato i personaggi de Le Terrificanti Avventure di Sabrina sarebbe, per forza di cose, l'altra serie live-action dedicata a Sabrina Spellman, quella anni '90 con Melissa Joan Hart, soprattutto per chi non vi è cresciuto come i Millennial (o se l'avete amata ai tempi e volete farvi un rewatch).

Tra le più recenti produzioni, invece, abbiamo i titoli di Netflix The Society e The Order, oltre che Cursed, la serie con Katherine Langford ispirata al romanzo di Frank Miller e Tom Wheeler, mentre se si vuole fare un salto in casa The CW c'è il classico Charmed (più il reboot attualmente ancora in corso) e lo spin-off di The Vampire Diaries e The Originals Legacies.

Non dimentichiamoci, però di Shadowhunters, la serie basata sull'universo letterario ideato da Cassandra Clare, e The Magicians, anch'esso basato sui dei romanzi, in questo caso quelli firmati da Lev Grossman.

Qui di seguito trovate la lista completa:

The Magicians

Shadowhunters

Legacies

Charmed

Cursed

The Society

The Order

Sabrina, vita da strega

E voi, quali di queste serie avevate già visto, e quali vi potrebbe venir voglia di guardare? Fateci sapere nei commenti.