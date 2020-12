Le Terrificanti Avventure di Sabrina, chi veste meglio tra Sabrina e Prudence?

Mancano pochissimi giorni al ritorno de Le Terrificanti Avventure di Sabrina su Netflix, e i fan stanno ingannando l'attesa con una sfida di stile. Chi sarà l'icona fashion di Greendale?

Sabrina Spellman (Kiernan Shipka) e Prudence Blackwood (Tati Gabrielle) si sono scontrate in una lotta all'ultimo outfit su Instagram, dove i fan della serie Netflix Le Terrificanti Avventure di Sabrina hanno potuto votare chi tra le due fosse meglio vestita in otto categorie, incoronando una e una sola reginetta di stile in quel di Greendale.

La competizione, tuttavia, è stata piuttosto accesa, e il punteggio finale è stato di 5 a 3, ovvero con una differenza di sole due battaglie. Chi l'avrà spuntata?

È proprio Netflix a dircelo in un video che trovate riportato anche qui nella notizia, dove tra l'altro potrete vedere tutti gli outfit in gara: dai pigiami ai look più casual, dagli abiti per le cerimonie ai vestiti invernali, è Sabrina Spellman la preferita dagli utenti Instagram.

La protagonista della serie risulta infatti vincitrice nelle categorie Nighttime Look, Cerimonial Dress, Hare Moon Dress, Cheerleader Look e Witchy Wear, mentre Prudence si classifica seconda (e quindi ultima) pur portando a casa le vittorie nelle categorie Casual Look, Winter Wear e PJ's.

Dal 31 dicembre su Netflix sarà possibile vedere la quarta e ultima parte de Le Terrificanti Avventure di Sabrina, e vedremo in quell'occasione se tra le due ci sarà ancora la perenne aria di competizione che le contraddistingue, o se metteranno da parte le loro rivalità per sconfiggere le nuove minacce in arrivo a Greendale.