Le terrificanti avventure di Sabrina, cosa ne pensano gli attori del finale di serie?

Per la tristezza dei suoi tanti fan, Le terrificanti avventure di Sabrina non continuerà oltre la sua quarta parte. Abbiamo già analizzato insieme le motivazioni che hanno portato Netflix a cancellare Le terrificanti avventure di Sabrina, e oggi vogliamo scoprire le parole di due dei protagonisti principali dello show sul controverso finale.

Stiamo parlando nientemeno che di Kiernan Shipka e Gavin Leatherwood, interpreti di Sabrina Spellman e Nick Scratch. Prima di iniziare, ovviamente avvisiamo che tratteremo di spoiler riguardo la conclusione della serie, quindi se non avete ancora visto la quarta e ultima parte di Sabrina vi invitiamo a tornare in un secondo momento sulla news.

Intervistati dal magazine ET Online (trovate l'intervista completa tra le fonti della notizia) circa il finale che li ha visti protagonisti insieme, la Shipka e Leatherwood hanno potuto condividere i loro pensieri su quanto successo ai personaggi di Nick e Sabrina nel finale dello show. La Shipka si è espressa così sulla possibilità di sapere che l'ultima puntata della quarta parte avrebbe messo anche la parola fine alla serie:

"Sono molto, molto contenta che ci siamo avvicinati al finale sapendo che quello sarebbe stato il vero finale. […] I fan sono stati entusiasti (riguardo alla serie, ndr) oltre ogni immaginazione in questi anni, se lo meritavano. Si meritavano una buona conclusione. Che gli sia piaciuta o meno, meritavano che la storia si chiudesse, e penso che l'abbiano avuto. Quindi ne sono felice".

Leatherwood, invece, si è espresso riguardo al finale che ha, di fatto, messo insieme Sabrina e Nick:

"Questo amore (quello tra Nick e Sabrina) è stato spinto dal fandom, davvero. Sabrina e Nick hanno affrontato così tante sfide e difficoltà, e penso che le relazioni che sono in grado di sopportare il bello, il brutto, e l'orribile sono qualcosa di reale e speciale".

Riguardo al futuro, entrambi sembrano speranzosi di poter tornare a vestire i panni dei loro alter-ego nell'universo originato dagli Archie Comics di Roberto Aguirre-Sacasa:

"Non sono mai stata nella cittadina a fianco (a Greendale, ndr) - ha affermato la Shipka - non sono mai stata a Riverdale! Li guardo sempre e penso: 'quei ragazzi hanno bisogno di aiuto! Senza magia stanno avendo molte difficoltà!' […] Sono pronta. Basta che qualcuno mi chiami per farlo e sarò lì. Sarò lì in un batter d'occhio".

Mentre vi lasciamo al nostro approfondimento riguardo alla timeline ufficiale de Le terrificanti avventure di Sabrina, vogliamo sapere la vostra: vi è piaciuto il finale riservato a Sabrina e a Nick nella serie Netflix? Vorreste vedere i due personaggi a Riverdale? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio a essi dedicato!