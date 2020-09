Le Terrificanti Avventure di Sabrina, demolita casa Spellman: ecco il video

Dopo la cancellazione de Le Terrificanti Avventure di Sabrina, lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa ha condiviso oggi sui social media un video time-lapse della demolizione di uno dei principali set esterni della serie, ovvero casa Spellman.

Questo è chiaramente un duro colpo per tutti i fan che speravano di salvare con una petizione Le Terrificanti Avventure di Sabrina. La quarta stagione della serie Netflix dunque sarà definitivamente l'ultima e sembra che non vi saranno colpi di scena in stile Lucifer. La demolizione del set sembra essere il definitivo punto di non ritorno in quanto obbligherebbe poi la produzione ad un esoso sborso di denaro per ricostruire qualcosa che si è volontariamente scelto di distruggere.

Di seguito potete vedere il video, corredato da una didascalia di Roberto Aguirre-Sacasa che lascia ancora qualche flebile speranza ai fan:

"Preparatevi, Coven. Questo video è brutale. Tanto amore e tanta magia sono entrati in questa casa delle streghe. Molti ricordi sono stati creati tra le sue mura. Qui abbiamo trascorso molte notti fino a tarda ora. Con molte zanzare e molte rane. E molte persone meravigliose che sognano tutte lo stesso desiderio oscuro. (Immagino sempre @kiernanshipka sulla sua sedia speciale, che dorme profondamente, con il suo familiare Frankie che la sorveglia.) Prima di iniziare le riprese, abbiamo passato molte, molte settimane a cercare la casa degli Spellman. Alla fine, il nostro incredibile scenografo @lieselottesoper ha detto: 'Penso che dobbiamo costruirla. Deve essere qualcosa di iconico come la casa Psycho'. Ed è quello che hanno fatto Lisa e il suo team. Era lì oggi quando l'hanno abbattuta. E ha conservato alcune cose, inclusa la banderuola della casa. (E forse una strana rana di legno o due.) Non abbiamo visto l'ultimo sventolio di quella banderuola. Come dice Zelda nella quarta parte: 'Non c'è morte per le streghe. Solo trasformazione'. La storia delle streghe di Greendale non è finita. Abbiamo ancora la quarta parte, che vi aspetta, con i terrori Eldritch. E dopo ... beh, avvicinati e ti svelo un segreto ..."

