Le Terrificanti Avventure di Sabrina: due attori promossi a series regular

Per tutti noi che già disperavamo della dipartita di Nick nell’ultimo episodio della seconda parte de Le Terrificanti Avventure di Sabrina, questa notizia arriverà come una manna dal cielo: Gavin Leatherwood e Lachlan Watson prenderanno parte alle nuove stagioni dello show come series regular.

Sia Nick che Theo resteranno ancora per un po' in quel di Greendale.

Il che significa che avremo occasione di rivedere presto e a lungo il ragazzo della streghetta titolare (Leatherwood), come è stato ufficialmente definito da lei stessa negli ultimi minuti della seconda parte - "Andiamo all'inferno a riprenderci il mio ragazzo!" -, e uno dei suoi migliori amici, Theo (Watson).

Nell'ultima stagione, il complesso personaggio interpretato da Watson - che si identifica proprio come Susie/Theo, non-binary (ovvero chi non si riconosce nel binarismo di genere) - ha subito importanti trasformazioni, ed era davvero improbabile che non gli venisse data l'occasione di approfondirne maggiormente lo sviluppo.

Nicholas "Nick" Scratch, invece, ci ha messo poco a superare il "rivale in amore" Harvey Kinkle (Ross Lynch) e divenire uno dei personaggi preferiti dai fan.

Per entrambi gli attori, la promozione a series regular era dunque non solo auspicabile, ma anche necessaria, soprattutto prendendone in considerazione il grande potenziale ancora parzialmente inespresso.

La seconda parte de Le Terrificanti Avventure di Sabrina si è da poco conclusa, mentre le riprese della terza sono appena iniziate, e non ancora è stata divulgata da Netflix una data di uscita.

Ci toccherà quindi attendere per scoprire cosa accadrà questa volta nella misteriosa cittadina di Greendale.