Le Terrificanti Avventure di Sabrina, gli esilaranti blooper della parte 3 e 4 dello show

Una volta conclusasi la stagione di una serie tv, c'è un momento che i fan più accaniti dello show attendono sempre con entusiasmo: i blooper. E quest'oggi, Netflix ha deciso di mostrarci i blooper della terza e quarta parte de Le Terrificanti Avventure di Sabrina.

Non avranno forse ottenuto lo status di leggenda come i blooper di Supernatural, ma vi assicuriamo che anche quelli de Le Terrificanti Avventure di Sabrina val la pena di vederli.

Non solo sono piuttosto divertenti, ma anche perfettamente in linea con il tema dello show: candele che non si spengono, telefoni che cadono da soli al primo squillo, pergamene che non ne vogliono sapere di star ferme, ciak insanguinati... Insomma, a Greendale non ci si fa mai mancar niente, e quando c'è di mezzo Sabrina, l'effetto spooky è assicurato!

Meno divertente, invece, sembra esser stato per molti il finale della quarta e ultima parte della serie, che ha visto in disaccordo persino l'attrice protagonista Kiernan Shipka, e non ha fatto troppo piacere nemmeno alla Zia Zelda della serie anni '90 Beth Broderick, che in una recente intervista ha commentato alcuni eventi dello show Netflix, finale incluso.

E voi invece, avete gradito l'ultima parte de Le Terrificanti Avventure di Sabrina? E che ne avete pensato del finale? Fateci sapere nei commenti.