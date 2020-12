Le terrificanti avventure di Sabrina: Gavin Leatherwood parla della relazione dei #Nabrina

La quarta stagione sarà l’ultima, salvo salvataggi dell’ultimo minuto, per Le terrificanti avventure di Sabrina, lo show targato Netflix con protagonista Kiernan Shipka nei panni di Sabrina Spellman. Gavin Leatherwood, che interpreta Nicholas Scratch è stato intervistato da CBR e ha parlato della relazione tra i due personaggi.

"Nick non sarebbe quello che è senza Sabrina, è così guidato dall'amore" ha detto Leatherwood.

Nick è uno stregone che diventa l'amante di Sabrina nelle prime stagioni. Nella terza stagione, Sabrina ha viaggiato negli inferi per salvarlo e adesso sta valutando se riaccendere questa storia d'amore.



"Nick è come una lanterna che non è mai stata accesa fino a quando Sabrina non è entrata nella sua vita e da quando ha portato quella luce, ha visto il mondo in un modo completamente nuovo", ha continuato Leatherwood.

"Prima la lussuria era il suo fattore trainante, l'attrazione fisica, fino a quando Sabrina ha ribaltato quel mondo. E mentre attraversava tutto, ha scoperto il potere dell'amore e quanto l'amore sia più potente di ogni altra cosa" ha concluso Leatherwood.



Le zie originali di Sabrina, Hilda e Zelda Spellman appariranno nella quarta stagione mentre Leatherwood aveva invitato i fan a non perdere la speranza nella coppia ora non ci resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire come andranno a finire le cose.



La quarta stagione di Le terrificanti avventure di Sabrina arriverà su Netflix il 31 dicembre 2020.