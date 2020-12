Le terrificanti avventure di Sabrina, Kiernan Shipka anticipa un soddisfacente finale

In una recente intervista pubblicata su TV Guide, Kiernan Shipka, protagonista de Le terrificanti avventure di Sabrina, ha avuto modo di discutere dell'attesissimo series finale del progetto Netflix, che arriverà nelle prossime ore sulla piattaforma di streaming online.

Dice la Shipka: "Mi sento depressa, come ogni fan dello show, all'idea di non potergli regalare più di questo, perché avrei davvero amato poter continuare. Detto questo, sento che il finale soddisferà gli appassionati. Ci eravamo già approcciati alla quarta parte pensando potesse essere la fine dell'avventura, e infatti la storia di conclude, in un certo senso. Senza dire troppo, penso che le persone saranno abbastanza felici della conclusione. Altre non lo so, ma sento che il finale, come detto, è decisamente soddisfacente".



Nella terza parte de Le Terrificanti Avventure Di Sabrina, lo ricordiamo, la streghetta aveva trovato il modo di essere coronata Regina degli Inferi e allo stesso tempo di andare avanti con la sua vita terrena. Stando alle anticipazioni, la quarta parte vedrà The Eldritcht Terrors scendere su Greendale.



La congrega dovrà combattere ogni terrificante minaccia una ad una (come The Weird, The Returned e The Darkness), le quali portano a... The Void, la fine di tutte le cose. Mentre le streghe combattono tra di loro, con l'aiuto di The Fright Club, Nick comincia a riguadagnarsi lentamente il cuore di Sabrina, ma potrebbe essere troppo tardi.



Le terrificanti avventure di Sabrina 4 arriverà su Netflix domani, 31 dicembre 2020, proprio al finire dell'anno.

