Le terrificanti avventure di Sabrina, Kiernan Shipka apre a un possibile ritorno

Lo scorso anno i fan di Le terrificanti avventure di Sabrina hanno avuto la possibilità di assistere all'evento che aspettavano da tempo. Stiamo parlando del crossover con la stagione 6 di Riverdale, che ha dato modo agli spettatori di dire addio alla Sabrina di Kiernan Shipka. Ma non è ancora detta l'ultima parola...

Certo, dopo l'improvvisa cancellazione della serie Netflix su Sabrina è poco probabile assistere ad un dietro front, ma di recente l'attrice ha sottolineato come quell'evento per lei non abbia rappresentato l'addio al personaggio. Anzi, Shipka non vede l'ora di avere una nuova opportunità di interpretare Sabrina!

Durante un'intervista con ComicBook riguardo al suo nuovo progetto, l'attrice ha risposto a una domanda proprio sul crossover con Riverdale, rivelando che è stata "una via di mezzo" tra il rinnovato interesse nei confronti del personaggio e la chiusura di un capitolo di quel percorso: "Amo Sabrina e coglierei al volo la prima occasione di ritornare a vestirne i panni. Non ho mai sentito quella cosa necessariamente come una chiusura definitiva. La adoro ed è una parte molto importante della mia vita. Quindi decisamente, nel prossimo futuro, non rifiuterò mai un'altra opportunità di indossare il cerchietto".

Anche lo showrunner spera in un ritorno di Sabrina sul piccolo schermo, ma nel frattempo lavora al fumetto di Le Terrificanti Avventure di Sabrina, una prosecuzione cartacea della serie Netflix in 4 stagioni.

"Portare sullo schermo di Netflix Sabrina, la sua famiglia e i suoi amici è stato un sogno oscuro divenuto realtà e non potrei essere più fiero delle nostre quattro stagioni, ma tutto è iniziato con una serie a fumetti che è stato davvero un parto d'amore per tutti coloro che vi hanno preso parte" aveva dichiarato Roberto Aguirre-Sacasa in una nota. "Riunirmi con Robert Hack e l'intero team di Archie Comics per riprendere da dove avevamo lasciato è uno dei migliori ritorni a casa che avrei mai potuto chiedere".