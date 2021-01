Le terrificanti avventure di Sabrina: Kiernan Shipka vuole il crossover con Riverdale!

Con l'arrivo della quarta stagione su Netflix, Le terrificanti avventure di Sabrina giungono a conclusione, anche se l'attrice protagonista non dice di no ad un eventuale apparizione in Riverdale.

Come saprete, entrambe le serie appartengono al medesimo universo narrativo di Archie Comics e nella serie basata sulle magiche imprese di Sabrina abbiamo potuto individuare numerosi riferimenti alla cittadina di Riverdale e a diversi elementi ad essa relativi. Tuttavia il tanto vociferato crossover non è mai arrivato e a questo punto, a meno di un improbabile rinnovo per un'altra stagione di Sabrina, l'incontro definitivo tra le due realtà potrebbe avvenire solo nella serie The CW.

"Guardate, credo che si possa fare ancora qualcosa con Riverdale. Spero ancora che [Sabrina] possa semplicemente comparire dal nulla e dire 'Wow! Sono atterrata nel paese sbagliato!' e finisca per rimanere intrappolata lì per qualche tempo. Credo sarebbe divertente", ha dichiarato in proposito Kiernan Shipka.

L'attrice si è sempre detta disposta ad apparire nella serie cugina e in un'altra intervista aveva scherzato: "A dire il vero credo che a Riverdale farebbe comodo una strega. Stanno succedendo un sacco di cose che necessiterebbero di un po' di magia celestiale o roba del genere! Hanno bisogno di un po' di energia in più, di qualcuno che ne sappia di reincarnazione e necromanzia".

Staremo a vedere se gli autori accoglieranno le richieste di Shipka e dei fan, ma intanto è stata rivelata la sinossi della nuova puntata di Riverdale.