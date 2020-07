Le Terrificanti Avventure di Sabrina, Netflix cancella lo show:la stagione 4 sarà l'ultima

Seconda cancellazione per l'Archiverse: dopo la fine di Katy Keene adesso è arrivato il turno di "Le Terrificanti Avventure di Sabrina" ("The Chilling Adventures of Sabrina" in inglese) di chiudere i battenti.

La quarta stagione - o per meglio dire, la quarta parte - sarà l'ultima dello show, così ha annunciato Netflix, che non ha rinnovato lo spettacolo. Gli ultimi otto episodi debutteranno sul servizio di streaming entro quest'anno in un finale di serie che sarà "spettrale, sexy e soprannaturale", e sarà ispirato ai racconti di Lovecraft e "The Crown".

Lo showrunner della serie, Roberto Aguirre-Sacasa, ha detto in una nota: "Lavorare a "Chilling adventures of Sabrina" è stato un grande onore fin dal primo giorno. Il cast, a cominciare da Kiernan nei panni della streghetta più amata da tutti, è stata una gioia assoluta. Sono grato alla crew, agli scrittori, agli editori, agli assistenti e a tutti coloro i quali hanno messo tanto amore in questo show "da incubo". Sono grato anche ai nostri partners alla Netflix, Warner Bros., Berlanti Television e Archie Comics per averci dato la possibilità di raccontare la storia che volevamo raccontare, nel modo che volevamo. Non vediamo l'ora che guardiate la Parte 4".

La quarta parte vedrà The Eldritcht Terrors scendere su Greendale. La congrega dovrà combattere ogni terrificante minaccia una ad una (The Weird, The Returned, The Darkness per citarne alcune), tutte che portano a... The Void, la fine di tutte le cose. Mentre le streghe combattono, con l'aiuto di The Fright Club, Nick comincia a riguadagnarsi lentamente il cuore di Sabrina, ma sarà troppo tardi?

Per gli spin-off di Riverdale non è un grande momento, voi cosa ne pensate della cancellazione dello show "Le Terrificanti Avventure di Sabrina"? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.