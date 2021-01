Le terrificanti avventure di Sabrina, Netflix pubblica un tweet offensivo e poi si scusa

Ha suscitato polemiche, nella giornata di domenica, un tweet pubblicato dall'account ufficiale di Le terrificanti avventure di Sabrina. Il post conteneva le foto di alcuni attori del cast, tra cui la protagonista Kiernan Shipka, con il volto insanguinato, e una didascalia che un po' avventatamente recitava: "Sunday bloody Sunday".

Seppur in buona fede, il riferimento all'omonima canzone degli U2 è parso a molti fuori luogo. Il brano, infatti, è dedicato alla strage di Derry del 1972, quando, durante i Troubles nell'Irlanda del Nord, le truppe britanniche uccisero 14 manifestanti disarmati. L'episodio è noto appunto come Bloody Sunday, e a molti utenti del web è parsa di cattivo gusto l'associazione di idee con la serie Netflix, e con quelle foto.

"Per favore, prendetevi un minuto per leggere la didascalia, poi inseritela su Google" recita per esempio un commento. "Poi chiedete scusa ai vostri fan irlandesi e a chiunque sia stato colpito dalle atrocità".

Nelle ore successive, Netflix ha rimosso il tweet incriminato, che si può vedere in uno screenshot in calce alla notizia, scusandosi per l'accaduto. "Il nostro tweet era inaccettabile ed è quindi stato cancellato. Siamo molto dispiaciuti per il dolore e il disagio che ha causato", ha dichiarato un portavoce.

