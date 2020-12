Le Terrificanti Avventure di Sabrina: ecco un nuovo sguardo agli episodi finali

La scorsa settimana, Netflix ha pubblicato il trailer della quarta e ultima de Le Terrificanti Avventure di Sabrina permettendoci di dare un primo sguardo agli episodi finali. Ora abbiamo la possibilità di dare una nuova occhiata a ciò che accadrà nelle battute conclusive della serie che debutterà il prossimo 31 Dicembre.

Ne l'ultimo capitolo de Le Terrificanti Avventure di Sabrina, la streghetta di Greendale dovrà fare i conti con gli Orrori di Eldritch. E il Vuoto. E la Fine di tutte le Cose. Una situazione piuttosto complicata e per salvare non solo la città, ma anche tutta l'umanità, The Coven e The Fright Club dovranno combattere fianco a fianco.

Vi ricordiamo che lo scorso luglio Netflix ha annunciato la chiusura definitiva de Le Terrificanti Avventure di Sabrina. Queste puntate saranno le ultime a cui assisteremo ma, mai dire mai. I fan hanno lanciato una petizione per salvare la serie e chissà che prima o poi non possa accadere ciò che è già avvenuto con Lucifer. Intanto lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa ha mostrato la demolizione di casa Spellman con un post sui social, dimostrando che per il momento Le Terrificanti Avventure di Sabrina sono destinate a concludersi con questi nuovi 8 episodi.

Voi cosa pensate che accadrà in futuro? La serie verrà salvata o dovremo dire addio per sempre alla nostra amatissima Sabrina Spellman? Come sempre, diteci la vostra nei commenti.