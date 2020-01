Le Terrificanti Avventure di Sabrina: la Parte 4 si ispirerà a H.P. Lovecraft e The Crown

La terza parte de Le Terrificanti Avventure di Sabrina è appena approdata su Netflix, ma l'uaotre principale della serie, Roberto Aguirre-Sacasa, ha già fornito qualche indicazione su come la Parte 4 potrebbe proseguire, anche a livello estetico.

Gli eventi che concludono l'ultima stagione dello show hanno visto Sabrina sconfiggere Caliban nella sfida per il trono di Regina degli Inferi, per riuscirci ha dovuto creare un duplicato di se stessa. "Penso che la cosa veramente divertente della Parte 4 è come riusciamo a sfornare una sorta di versione demoniaca di The Crown, con un sacco di intrighi di palazzo e un sacco di scontri per il potere tra Lucifero, Madam Satan/Lilith e Sabrina", ha commentato Aguirre-Sacasa a The Wrap. "E' qualcosa che vogliamo esplorare. Ma la lotta per il potere è principalmente tra Lilith e Lucifero. E questa è stata sempre la storia principale che volevamo narrare dall'inizio della serie, l'idea del potere conteso tra loro due. Con Sabrina incastrata nel mezzo. E adesso il figlio non nato di Satana è parte anche lui di questo".

La Parte 3 ha poi introdotto una serie di figure e demoni che hanno molto da spartire con le immagini lovecraftiane, incluso gli Old Gods and Eldritch Terrors, elementi noti e ricorrenti del lavoro di H.P. Lovecraft. "Uno dei miei scrittori horror preferiti è proprio H.P. Lovecraft. E la sua influenza ci sarà decisamente nella Parte 4. Stiamo prendendo davvero le prime idee del genere horror e le paure primordiali, facendole così confluire in Sabrina, sugli Spellman e a Greendale. Greendale diventerà il terreno di scontro di questa epica battaglia tra il bene e il male e l'horror e la sanità mentale. Sarà grandiosa".

Già dal primo episodio della Parte 3 di Le Terrificanti avventure di Sabrina, l'elemento cosmico inizia a diventare più che presente nella narrazione. Ma è solo nell'episodio finale che lo vediamo sprigionato di tutta la sua potenza visiva. "Alla fine della stagione, Padre Blackwood dice che libererà gli Eldritch Terrors e quelle che sono le nostre paure, questo nella Parte 4. Ogni episodio ha un grosso cattivone che rappresenta le paure primordiali dell'essere umano. Quindi vediamo Blackwood ascendere un po' di più al livello in cui era nella prima stagione. Una vera minaccia. Adesso, anche di più dopo quello che ha scatenato".

