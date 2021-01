Le Terrificanti Avventure di Sabrina, perché non è apparsa anche Melissa Joan Hart?

Fin da prima dell'uscita della quarta e ultima parte de Le Terrificanti Avventure di Sabrina su Netflix, sapevamo che avremmo visto in una qualche capacità anche Zia Hilda e Zia Zelda della celebre serie anni '90, Sabrina Vita da Strega. Ma perché non abbiamo assistito anche al ritorno della Sabrina originale, Melissa Joan Hart?

Come abbiamo infatti potuto vedere nel settimo episodio della quarte parte de Le Terrificanti Avventure di Sabrina, il capitolo trentacinque "L'eterno", Sabrina Morningstar è finita in una Terra parallela dominata dal Vuoto, nella quale la sua vita è letteralmente una sit-com con un gatto parlante (siì, proprio lui, Salem!) come star (e sceneggiatore) dello show.

In questa realtà, tutti i personaggi eccetto Salem sono rimpiazzabili da nuovi attori, per questo possiamo vedere ben due versioni di Zia Hilda e Zia Zelda che, in aggiunta a Miranda Otto e Lucy Davis, sono state interpretate da Caroline Rhea e Beth Broderick, le attrici che le avevano portate sullo schermo fin dal '96.

Ma allora perché non abbiamo visto anche la Sabrina di Melissa Joan Hart? A rispondere alla domanda è Beth Broderick, in un'intervista con DigitalSpy.

"Non saprei. Ma personalmente, penso che sarebbe stato davvero difficile da strutturare. Probabilmente provare a inserirla nella storia sarebbe stato anche... Quasi distruttivo" ha affermato l'attrice "Perché con noi, le ziette sono invecchiate e va bene così. Ha senso. Ma per Sabrina essere improvvisamente una donna adulta con tre figli... Credo sarebbe stato difficile riuscire a inserirlo senza problemi nella sceneggiatura".

Broderick ha poi commentato anche il controverso finale de Le Terrificanti Avventure di Sabrina.

"È decisamente triste, e un po' sconvolgente" ammette "Non riesco a pensare alla morte di una Sabrina, quale che sia la versione. Ma è sicuramente d'impatto. E significa sicuramente che una nuova iterazione di Sabrina può nascere in futuro, non credete?".

E voi, che ne pensate? Vorreste vedere una nuova Sabrina, magari tra qualche anno? Fateci sapere nei commenti.