Le terrificanti avventure di Sabrina: perché lo show Netflix non continuerà?

Nonostante sia uno degli spettacoli più popolari sulla piattaforma, Netflix ha annunciato alla fine dell'anno scorso che la serie Le Terrificanti avventure di Sabrina sarebbe terminata con la quarta stagione lasciando i fan disperati lanciando petizioni per cambiare le cose.

La prima stagione della serie con protagonista Kiernan Shipka era stata accolta positivamente dalla critica e dai fan, ma alla lunga le valutazioni sono leggermente diminuite nel tempo. Purtroppo le cancellazioni di Netflix sono ben note, la piattaforma interrompe gli spettacoli alla stagione 3 o 4 o quando una serie supera il limite di 30 episodi. Questo perché probabilmente gli ascolti tendono a stabilizzarsi e rinnovare gli spettacoli oltre questo punto potrebbe rendere felici gli spettatori regolari, ma non attirare un nuovo pubblico e più abbonati.

I contratti e i bonus diventano più costosi dopo tali traguardi, Le Terrificanti avventure di Sabrina con la sua quarta stagione ha raggiunto il numero di 36 episodi, questi potrebbero essere alcuni dei motivi che hanno portato Netflix a cancellare lo show.

Ci saranno sempre eccezioni come Stranger Things o La casa di carta, che invece riescono ancora a catalizzare l’attenzione degli abbonati e attirarne di nuovi, ma non è stato così per Le Terrificanti avventure di Sabrina.



Subito dopo che Netflix ha annunciato la cancellazione lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa ha rivelato che se lo spettacolo fosse stato rinnovato per una quinta stagione, avrebbe finalmente visto il crossover tra Sabrina e Riverdale, una cosa molto desiderata dai fan ed un vero peccato non vederlo realizzato.

Lo spettacolo potrebbe trovare una casa altrove, anche se è difficile in base ai contratti Netflix ma mai dire mai. Leggi la nostra recensione di Le Terrificanti avventure di Sabrina e scopri che cosa ne pensa Kiernan Shipka del finale di Le Terrificanti avventure di Sabrina.