Le Terrificanti Avventure di Sabrina, al via la petizione per tenere in vita lo show!

Netflix dà, Netflix toglie: la popolare piattaforma streaming si è fatta un bel po' di nemici negli ultimi anni, decidendo di chiudere alcuni show nonostante il gradimento piuttosto alto del pubblico (non ultimo il caso di Chiamatemi Anna): politica che ora si è abbattuta anche su Le Terrificanti Avventure di Sabrina.

Netflix ha infatti annunciato la chiusura di Le Terrificanti Avventure di Sabrina dopo la quarta stagione, gettando senza preavviso addosso ai fan una secchiata d'acqua gelida: prevedibilmente, dunque, la reazione dei diretti interessati non si è fatta attendere.

Poche ore dopo l'annuncio della piattaforma è infatti già online una petizione che chiede a Netflix di mantenere in vita lo show con Kiernan Shipka: "Stiamo lanciando questa petizione per chiedere di ridarci lo show dopo questa cancellazione ingiusta, e di rinnovarlo per una quinta stagione. La serie è molto amata dai fan e speriamo che questa petizione possa riportarla in vita" si legge nel testo della raccolta firme che, nel frattempo, ha già raggiunto quota 12.000 firmatari.

Vedremo se tutto ciò servirà a qualcosa: non sarebbe neanche la prima volta, considerando il clamoroso e recente caso di Lucifer. Qualche tempo fa, intanto, Gavin Leatherwood ci spiegò perché Nick sarebbe meglio di Harvey per Sabrina.