Le terrificanti avventure di Sabrina: le prime foto dal set

Kiernan Shipka, la giovane protagonista della serie tv Le terrificanti avventure di Sabrina, è stata immortalata durante le riprese della prossima stagione vestita da cheerleader. L'abbigliamento indossato dalla stretta di Greendale fa ipotizzare un riavvicinamento al mondo dei mortali.

Lo scorso aprile si è conclusa la seconda parte della serie tv teen Le terrificanti avventure di Sabrina e una terza parte è già in fase di riprese come mostrano le foto che ritraggono l'attrice Kiernan Shipka con l'uniforme da cheerleader della Baxter High School, l'istituto che frequenta insieme ai suoi amici mortali quando non è impegnato con l'accademia di arti oscure.

Come sapranno coloro che hanno visto la serie, nel finale dell'ultima parte il corpo del fidanzato stregone di Sabrina, Nicholas, è stato utilizzato per intrappolare lo spirito di Satana, ma la streghetta si è ripromessa che sarebbe riuscita a liberarlo ed è probabilmente su questo obiettivo che si concentreranno le nuove puntate.

Da quello che si intuisce dalla foto, Sabrina sembra essere impegnata in attività extrascolastiche di cui invece si era poco interessata nell'ultima stagione, più preoccupata a sviluppare i suoi poteri da strega. Questo potrebbe significare che con la perdita del suo ragazzo, nonché unico amico all'interno dell'accademia, Sabrina si avvicinerà nuovamente al mondo dei mortali.

Un'altra foto, inoltre, la mostra in compagnia di un uomo anziano con un'espressione che lascia trasparire tristezza e preoccupazione, indizio forse di una nuova stagione che continuerà nella direzione dark che caratterizza questo reboot.

A tal proposito l'attrice Melissa Joan Hart che ha interpretato Sabrina nella celebre serie tv degli anni Novanta, ha ammesso che non di non essere una fan di questa versione del suo personaggio, affermando di sentirsi troppo vecchia per questo tipo di storia, mentre i suoi figli al contrario sono ancora troppo piccoli per apprezzarla.

La storia di Sabrina si svolge nello stesso universo di Riverdale, e anche se al momento appare improbabile dato che i due prodotti sono distribuiti in parte su piattaforme diverse, non è da escludersi la possibilità in futuro di un crossover tra le due serie teen.