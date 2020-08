Le Terrificanti Avventure di Sabrina: a che punto è la petizione per il rinnovo?

Dopo la notizia della cancellazione di Le Terrificanti Avventure di Sabrina i fan hanno lanciato una disperata petizione per salvare la serie Netflix. La domanda che adesso ci poniamo è: le firme raccolte basteranno?

La petizione indetta sul portale Change.org ha quasi raggiunto il tetto che si era prefissata al momento del lancio: 200.000 le firme totali e, mentre scriviamo, mancano poche centinaia di firme per il raggiungimento dell'obiettivo, che potrebbe accadere nei prossimi minuti.

"Le Terrificanti Avventure di Sabrina è uno show estremamente popolare sul servizio di streaming Netflix e l'8 luglio 2020 è stato annunciato che lo show si concluderà dopo la quarta stagione. Abbiamo lanciato questa petizione per chiederne il rinnovo dopo l'ingiusta cancellazione poiché lo show è estremamente amato dai fan e speriamo che questa petizione possa riportarlo sullo schermo", questa la descrizione che si legge in calce alla petizione.

È ancora presto per sperare concretamente nel rinnovo, anche se non sarebbe la prima volta che un voto a furor di popolo riporterebbe sul set una serie TV: eclatante rimane il caso di Sense8, cancellato dopo 2 stagioni e, in seguito all'investimento della stessa Netflix, tornato per uno speciale conclusivo di 151 minuti diretto da Lana Wackowski, regista del franchise Matrix. Sabrina andrà incontro alla stessa sorte?

L'alternativa potrebbe essere un passaggio della serie Netflix Original alla concorrente HBO Max, essendo Sabrina un personaggio storicamente targato Warner Bros., ma questa è solo una remota ipotesi, poiché non si è ancora parlato di cessione dei diritti.