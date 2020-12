Le Terrificanti Avventure di Sabrina: la quarta stagione darà più spazio a Roz Walker

Mancano solo poche settimane al ritorno de Le Terrificanti Avventure di Sabrina, visto che l'amata serie Netflix tornerà per la sua quarta ed ultima stagione il 31 Dicembre. I fan sono ansiosi di scoprire cosa riserva il futuro a Sabrina Spellman e a tutti quelli che ruotano nella sua orbita.

Questo sarà una stagione molto particolare per Roz Walker, la migliore amica di Sabrina che ha avuto una traiettoria straordinariamente soprannaturale durante la serie. Come ha rivelato la Sinclair, la sua interprete, in una recente intervista con CBR, è andata personalmente dallo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa per aiutare il personaggio a ritrovare le sue radici femministe.

"Ho avuto un'ottima conversazione con Roberto. Quando ho firmato per lo show, ero davvero entusiasta di interpretare questa ragazza femminista, rumorosa e indifesa al tempo stesso in questo mondo di streghe", ha rivelato la Sinclair. "Abbiamo avuto modo di sperimentare così tante cose. E poi nella parte 3, ci sono state varie decisioni discutibili".

Secondo la Sinclair, la conversazione alla fine ha portato ad alcune decisioni molto produttive per il personaggio: "[Lui] ha preso a cuore tutto quello che ho detto ed è per questo che Roz riceve così tante attenzioni nella parte 4. Le accadranno un sacco di cose divertenti e profonde , bella roba insomma".

In attesa di scoprire cosa ci riserveranno i nuovi episodi, date uno sguardo alla nostra recensione de Le Terrificante Avventure di Sabrina 3.