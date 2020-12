Le terrificanti avventure di Sabrina, secondo i protagonisti 'Si può sempre migliorare'

La quarta parte di Le terrificanti avventure di Sabrina arriverà tra pochissimi giorni in streaming su Netflix, e per presentare i nuovi episodi Kiernan Shipka e Gavin Leatherwood sono stati recentemente intervistati da Collider. I due attori hanno raccontato la loro esperienza sul set della serie, spiegando ciò che sentono di aver imparato.

"Come posso riassumere questo tipo di esperienza? Mi ha insegnato così tanto" ha iniziato Gavin Leatherwood. "All'inizio mi sono avvicinato al personaggio con una disciplina davvero rigorosa [...] ma a un certo punto sono diventato un po' pigro: pensi di aver capito il tuo personaggio, e poi ci sono momenti in cui ti rendi conto che non è così perché anche come attore devi fare i compiti. Quindi mi ha insegnato la resistenza, mi ha insegnato la disciplina, mi ha insegnato a rallentare e godermi tutto. [...] mi ha insegnato a prendere più rischi, e potrei andare ancora avanti..."

Il suo perfezionismo sul set di Le terrificanti avventure di Sabrina ha colpito anche Kiernan Shipka, che ne è rimasta contagiata. "Ricordo che dopo aver visto un qualsiasi episodio venivi da me e io pensavo: Ok, tutti possiamo migliorare, giusto? Ma tu sei su Giove. Torniamo sulla Terra e cerchiamo di risolvere". Eppure, concorda l'attrice, "puoi essere bravo, essere grandioso e continuare a migliorare. Penso che anche questa sia una cosa importante da sapere."

