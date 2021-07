Le terrificanti avventure di Sabrina: la serie Netflix continuerà in forma di fumetto!

Dopo la brusca cancellazione della serie lo scorso anno alla fine della quarta stagione, Le terrificanti avventure di Sabrina aveva lasciato i fan con l'amaro in bocca per un finale che non aveva convinto appieno. Ora però i fan dello show Netflix potranno gioire per un nuovo annuncio: gli eventi della storia proseguiranno in due nuovi fumetti.

Archie Comics ha annunciato infatti la futura pubblicazione di The Occult World of Sabrina, ovvero la continuazione in formato fumetto degli eventi della serie televisiva Le terrificanti avventure di Sabrina dopo l'improvvisa cancellazione alla fine della quarta stagione. L'annuncio arriva insieme alla conferma, tra l'altro, che lo storico fumetto Chilling Adventures of Sabrina tornerà anch'esso tra le prossime pubblicazioni di Archie Comics, circa quattro anni dopo l'ultimo numero uscito nell'agosto 2017.

Chilling Adventures of Sabrina #9 uscirà il 13 ottobre 2021 e vedrà il creatore e showrunner di Riverdale Roberto Aguirre-Sacasa riunito con l'artista originale della serie Robert Hack. Il numero in questione continuerà la saga Witch War e metterà Spellman contro Spellman e i morti contro i viventi.

"Portare sullo schermo di Netflix Sabrina, la sua famiglia e i suoi amici è stato un sogno oscuro divenuto realtà e non potrei essere più fiero delle nostre quattro stagioni, ma tutto è iniziato con una serie a fumetti che è stato davvero un parto d'amore per tutti coloro che vi hanno preso parte. Riunirmi con Robert Hack e l'intero team di Archie Comics per riprendere da dove avevamo lasciato è uno dei migliori ritorni a casa che avrei mai potuto chiedere", ha dichiarato Aguirre-Sacasa in un comunicato ufficiale.

In aggiunta alla serie principale, The Occult World of Sabrina riprenderà invece gli eventi della serie Netflix da dove si erano interrotti alla cancellazione di Le terrificanti avventure di Sabrina. Scritta da Aguirre-Sacasa e Audrey Mok, la serie vedrà il ritorno dei personaggi dello show e inizierà con un arco narrativo intitolato "Un mondo senza Sabrina". Un titolo decisamente appropriato vista la conclusione della quarta stagione di Sabrina.