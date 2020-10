Le terrificanti avventure di Sabrina, lo showrunner criptico sul futuro: i dettagli

Il 2020 non era iniziato bene per i fan di Le terrificanti avventure di Sabrina, che vennero a conoscenza della decisione di Netflix di concludere la serie al termine della Parte Quattro. Una notizia che sconvolse il fandom, tra petizioni e richieste di proseguire nella produzione. Ad aggiungere benzina sul fuoco ora ci si è messo lo showrunner.

In un post sui social nel quale Roberto Aguirre-Sacasa augura buon compleanno a Chance Perdomo, interprete di Ambrose Spellman, lo showrunner ha ironizzato su una notizia 'estremamente malvagia' che starebbe arrivando 'molto, molto presto'.

Il problema ora è interpretare queste parole:"Una notizia estremamente malvagia". Si tratta di una data d'uscita ufficiale? Di un teaser trailer per l'ultima stagione?



Esiste anche la possibilità che si tratti di dettagli che riguardano il fumetto, di cui lo showrunner aveva anticipato un ritorno dopo la cancellazione della serie tv. Aguirre-Sacasa ha mostrato un'immagine in anteprima per una trama di Witch War, teoricamente incrociata con i personaggi della serie gemella, Riverdale.

"Se mai dovessimo fare un crossover dovrebbe essere più significativo di un espediente, rivelare davvero il personaggio e portare avanti la storia. Penso assolutamente che esista un universo in cui ciò accade. [...] Ci sono tonnellate di easter egg, allusioni ad altri personaggi di Archie in Sabrina, e io penso che sia un elemento davvero divertente".



Le terrificanti avventure di Sabrina è interpretato ad Kiernan Shipka nei panni della protagonista, Sabrina Spellman. Su Everyeye potete leggere la recensione della prima stagione e la recensione della terza parte di Sabrina.