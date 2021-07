Le Terrificanti Avventure di Sabrina, lo showrunner spera in un ritorno in TV

Il creatore e showrunner de Le Terrificanti Avventure di Sabrina Roberto Aguirre-Sacasa spera ancora in un ritorno in tv del personaggio interpretato da Kiernan Shipka.

Lo scorso anno Netflix ha deciso di cancellare Le Terrificanti Avventure di Sabrina, la serie tv con Kiernan Shipka ispirata ai fumetti dell'Archie Comics dedicati al celebre personaggio. Con Due stagioni divise entrambi in due parti all'attivo, e una quinta parte già pianificata, c'era ancora molto da raccontare, tanto che adesso le avventure di Sabrina continueranno in versione cartacea.

"All'incirca due mesi fa ho contattato il CEO dell'Archie Comics Jon Goldwater e gli ho detto che Sabrina prima o poi tornerà. . Lui fu d'accordo, ma eravamo indecisi se continuare con i fumetti originali da cui prendeva ispirazione lo show e la sua linea temporale, o riprendere dagli eventi del finale della serie tv" spiega Aguirre-Sacasa "Dissi a Jon 'Tanto ci saranno comunque dei fan scontenti se scegliessimo l'uno o l'altro, quindi perché non fare entrambi? Due serie con le loro rispettive linee temporali'. E lui 'Ottima idea, facciamolo'".

Così The Occult World of Sabrina sarà la serie che continuerà le avventure dello show Netflix, che tra l'altro partirà proprio da una scena eliminata dal telefilm, ovvero con la famiglia e gli amici di Sabrina che cercano di andare avanti con la propria vita senza di lei. Ma Zelda non rimarrà con le mani in mano, e presto metterà su un team per andare nell'oltretomba e riportare in vita Sabrina.

Al che viene chiesto all'autore se da ciò potrebbe derivare una nuova serie o un film in futuro, e la risposta di Aguirre-Sacasa è stata: "È sempre questa la mentalità che adottiamo".

"Il mio piano è quello di lavorare ai fumetti e costruire questa libreria [di storie] con la speranza che un giorno potremo fare un film stand-alone o magari riportare in vita la serie. Sento come se al momento ci trovassimo in una fase di ricerca e sviluppo della prossima iterazione di Sabrina".

"Mi ha davvero rattristato il fatto che i fan non hanno potuto vedere Sabrina riunirsi con la sua famiglia e i suoi amici, che era il cuore dello show. Ma spero nel fatto che, in circostanze diverse un futuro, avremo modo di fare un live-action di Sabrina per continuare".

E voi, vorreste vedere una nuova stagione o un film de Le Terrificanti Avventure di Sabrina? Fateci sapere nei commenti.