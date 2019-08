Le terrificanti avventure di Sabrina, la stagione 3 sarà sempre più dark

Se i momenti finali della seconda stagione de Le terrificanti avventure di Sabrina non avevano già chiarito che la serie avrebbe preso in futuro una piega ancora più dark, arrivano a confermarlo le parole di Roberto Aguirre-Sacasa. Il creatore dello show, intervistato da The Wrap, ha anticipato alcune novità.

"Credo si possa tranquillamente dire che andremo all'inferno, sì" ha dichiarato Aguirre-Sacasa durante il tour stampa della Television Critics Association. "Sarà molto divertente. Pericoloso, ma molto divertente."

La seconda stagione di Sabrina, lanciata su Netflix lo scorso aprile, si era conclusa con l'adolescente metà umana e metà strega (interpretata da Kiernan Shipka) intenzionata a scendere all'inferno per salvare il suo ragazzo Nick (Gavin Leatherwood). In attesa di scoprire cosa succederà, la data di uscita della terza stagione non è ancora stata annunciata. Probabilmente non sarà a ottobre, come nel 2018 per la stagione 1. "In realtà non lo so. Non credo che saremo pronti per Halloween. Non ne ho idea, non ne ho idea" ha detto Aguirre-Sacasa.

"Stiamo scrivendo l'episodio 8, stiamo iniziando a girare l'episodio 6, quindi stiamo arrivando a metà strada" ha continuato il creatore della serie Netflix. "E sta andando alla grande, sono davvero orgoglioso di quegli episodi, sono davvero molto divertenti."

The Wrap gli ha chiesto anche della possibilità di un crossover tra Le terrificanti avventure di Sabrina e Riverdale, essendo Roberto Aguirre-Sacasa showrunner di entrambe le serie per adolescenti. Anche se non esclude l'idea, ammette di non sapere quanto la cosa sia fattibile.

Dai un'occhiata alle prime foto dal set de Le terrificanti avventure di Sabrina 3. Per la terza stagione due attori sono stati promossi a series regular.