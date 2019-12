Le Terrificanti Avventure di Sabrina tornano su Netflix... Scopriamo quando

Sabrina ha un appuntamento all'Inferno per la terza parte dello show di Netflix a lei dedicato, Le Terrificanti Avventure Di Sabrina. Vediamo insieme quando sarà, e cosa accadrà.

Nel videoannuncio diffuso da Netflix (che potete vedere anche in testa alla notizia) ci viene subito dato il benvenuto all'Inferno, per poi anticiparci che il "nostro arrivo" è previsto per... Il 14 gennaio 2020.

Questa sarà infatti la data di debutto della terza parte de Le Terrificanti Avventure Di Sabrina su Netflix, una stagione che si preannuncia sempre più dark, stando a quanto detto da Roberto Aguirre-Sacasa, creatore e showrunner della serie.

Nell'ultimo episodio della seconda parte, Sabrina (Kiernan Shipka) si era ripromessa di salvare Nick (Gavin Leatherwood) dalle fiamme dell'Inferno.

Nei nuovi episodi, di cui abbiamo ora anche una sinossi "troveremo Sabrina ancora sconvolta dagli eventi appena trascorsi. Nonostante abbia sconfitto suo padre Lucifero, il Signore Oscuro rimane intrappolato nella prigione umana costituita dal suo amato ragazzo, Nicholas Scratch. Sabrina non riesce a convivere con se stessa, sapendo che Nick si è sacrificato per lei e sta soffrendo letteralmente le pene dell'Inferno, sotto l'occhio vigile di Madam Satan. Così, con un aiuto da parte dei suoi amici mortali, il 'Fright Club' (Harvey, Rosalind e Theo), Sabrina fa del salvare Nick dalla dannazione eterna e riaverlo tra le sue braccia la sua nuova missione. Ma la deposizione del Signore Oscuro ha avuto delle ramificazioni nel regno, e senza nessuno sul trono, Sabrina dovrà assurgere a Regina per difendere il titolo contro un contendente, l'affascinante Principe di Hell Caliban. Nel frattempo, a Greendale, arriva un misterioso carnevale, assieme a una nuova minaccia per gli Spellman e la congrega: una tribù di pagani che cerca di resuscitare un antica forza del male...".



Noi già non vediamo l'ora (di rivedere Sabrina sullo schermo, un po' meno di finire all'Inferno) e voi?