Le Terrificanti Avventure di Sabrina, il trailer della quarta e ultima parte della serie

"Chiudiamo questa storia come sappiamo fare noi: tutti insieme". Sabrina Spellman è pronta a tornare per l'ultima volta su Netflix, ma intanto godiamoci il trailer ufficiale della quarta parte de Le Terrificanti Avventure di Sabrina.

E proprio terrificante ha l'aria di essere l'ultima avventura di Sabrina e dei suoi compagni a giudicare da quanto sembra trasparire dal video che trovate anche in calce alla notizia (in italiano e in inglese), e che ci presenta formalmente i nuovi villain della quarta parte: gli Orrori di Eldritch. E il Vuoto. E la Fine di tutte le Cose.



Ok, la situazione è decisamente complicata (come anche la vita sentimentale della nostra streghetta preferita... Cos'è che ha detto Nick? Uhhh!) e non sembra che possa essere risolta così facilmente. Per questo, Sabrina dovrà cercare l'aiuto di potenti alleati, inclusa... Se stessa!



"Durante il corso della quarta parte, gli Orrori Eldritch discenderanno su Greendale. La congrega dovrà combattere ognuna di queste terrificanti forze oscure, che condurranno tutte a... Il Vuoto. Ovvero, la Fine di ogni Cosa. E mentre le streghe scenderanno in campo, con l'aiuto del Fright Club, Nick tornerà lentamente a guadagnarsi di nuovo un posto nel cuore di Sabrina. Ma sarà ormai troppo tardi?" si legge nella sinossi ufficiale fornita dalla piattaforma streaming.



La quarta e ultima parte de Le Terrificanti Avventure di Sabrina arriverà il 31 dicembre su Netflix.