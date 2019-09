Le Terrificanti Avventure di Sabrina:vediamo una nuova foto dal set

Il produttore Roberto Aguirre-Sacasa aveva rivelato che le puntate della terza stagione de Le Terrificanti Avventure di Sabrina saranno più dark, e a conferma di questo possiamo vedere una nuova foto dal set con protagonista una terrificante banshee.

Come sapete alla fine della seconda stagione la protagonista ha deciso di scendere all'inferno per salvare il suo ragazzo Nick, questo viaggio sarà pieno di pericoli, per questo non ci stupisce il commento del creatore della serie alla foto: "Una scena di Sabrina che abbiamo girato ieri! La banshee del terrore è arrivata, ma quale Spellman morirà?", oltre al personaggio interpretato da Kiernan Shipka gli altri Spellman presenti nella serie sono le zie Hilda, Zelda e il cugino Ambrose.

Sono tutti personaggi molto amati dal pubblico, in particolare viene apprezzato il rapporto di Hilda e Zelda con la nipote, nonostante si trovino spesso in disaccordo, le zie cercano sempre di proteggere e aiutare Sabrina. Resta da vedere come prenderanno la notizia che la loro nipote dovrà andare all'Inferno per recuperare il suo nuovo ragazzo.

Inoltre ricordiamo che è stato recentemente annunciato che nella terza stagione due personaggi de Le Terrificanti Avventure di Sabrina diventeranno series regular, ma non sappiamo ancora quando potremo vedere le puntate inedite della serie dark più famosa di Netflix.