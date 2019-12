Il terrore che arriva dal passato: uno storico villain DC arriva nell'Arrowverse

Dopo gli ascolti da record del primo episodio, oggi 10 dicembre è stato trasmesso il secondo capitolo di Crisi sulle Terre Infinite e una vecchia e temibile conoscenza dell'universo DC ha fatto, in certo senso, la sua entrata in scena. Di seguito potreste trovare alcuni spoiler, lettore avvisato...

Nella 5x09 di Supergirl abbiamo assistito al primo cameo dell'Arrowverse e, purtroppo, abbiamo dato anche il primo doloroso addio, mentre nel nono episodio della run principale di Batgirl veniamo a conoscenza di un più lieto epilogo, ma ciò che più ha mandato in visibilio i fan è stato l'ingresso di Joker nell'universo The CW.

Sebbene il principe clown del cinema non compaia direttamente sul piccolo schermo, quando il Superman interpretato da Brandon Routh racconta cos'è successo ai Perry White, Jimmy Olsen e Lois Lane del suo universo ben pochi sono i dubbi: gli ultimi istanti di vita degli amici e dell'amata Lois si sono consumati al Daily Planet, all'interno del quale "qualcuno proveniente da Gotham" ha dispero un gas letale.

Gli amanti del fumetto avranno forse pensato alle vicende narrate in Kingdom Come in cui Lois Lane perde la vita proprio a causa del Joker e questo, unito all'inequivocabile provenienza dell'assassino, fugherebbe ogni dubbio sulla sua identità.

Crisi sulle Terre Infinite tornerà domani 11 dicembre con il suo terzo episodio, qui il promo della 6x09 di The Flash, che purtroppo ci lascerà con l'amaro in bocca prima della pausa natalizia.