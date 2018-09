Terrorism Close Calls: Netflix presenta la serie sugli attentati terroristici sventati

Uscirà il 26 ottobre Terrorism Close Calls, nuovo show documentario investigativo su alcuni attacchi terroristici e di come siano stati sventati. La serie, prodotta da Big Media, vedrà la luce su Netflix.

Il documentario darà la parola ad alcuni agenti che sono stati coinvolti in prima persona nelle azioni di difesa ed investigazione anti-terroristica, oltre che a diverse autorità dell'Intelligence e dell'antiterrorismo internazionale.



Lo show analizzerà alcuni tentati attacchi terroristici avvenuti in america, come l'attacco pianificato alla metropolitana di New York City, proprio sotto gli ex-uffici di Big Media (produttore della serie) nel 2009. Oppure il piano per far esplodere sette Jet nei cieli dell'america orientale, nel 2006. O, ancora, il tentativo di uccidere e mutilare centinaia di manifestanti alla parata dedicata al Martin Luther King Jr. Day. La serie affronterà anche alcuni attacchi terroristici sventati in altre parti del mondo, ad esempio in Germania, Israele, Australia.



Ogni episodio racconterà i metodi utilizzati dal dipartimento della Difesa: dalla sorveglianza, alle infiltrazioni, allo scambio di informazioni tra le varie Intelligence sparse per il mondo. Soprattutto celebrerà tutti coloro che hanno aiutato a sventare il crimine, dalle forze dell'ordine ai semplici cittadini che nel loro piccolo hanno dato una mano.



"Tutti sentono parlare degli attentati che vanno a buon fine, ma il successo della nostra Intelligence e delle forze dell'ordine sono impressionanti" dice Jon Loew, produttore esecutivo di Terrorism Close calls. "Con questa serie vogliamo portare all'attenzione quei casi di terrorismo che sono stati sventati e celebrare chi ha lavorato per impedire che queste tragedie avvenissero".