Terry Crews di Brooklin Nine-Nine attaccato di nuovo per un tweet sul Black Lives Matter

Non trovano pace i commenti di Terry Crews su Twitter. L'attore, dopo essere stato attaccato dal collega Tyler James Williams sempre sul social per aver scritto un tweet riferito alle proteste del Black Lives Matter, torna ad essere preso di mira.

Stavolta il commento che ha scatenato le reazioni negative riguarda sempre le proteste del Black Lives Matter, che l'attore di Broklyn Nine-Nine sostiene, ma le quali parole suscitano perplessità in molti. Ciò che Terry Crews ha scritto è: "Se sei un figlio di Dio, sei mio fratello e mia sorella. Ho una famiglia di ogni razza, credo e ideologia. Dobbiamo garantire #blacklivesmatter non si trasforma in #blacklivesbetter".

In risposta al tweet, un utente scrive: "Black Lives Matter è, in parte, un grido di protesta e uno slogan di protesta per stimolare le persone a fare il lavoro di giustizia necessario per far deragliare le morti, la disumanizzazione e la distruzione delle vite nere causate dal razzismo. La giustizia non è una competizione", e Terry Crews risponde: "Hai ragione. Voglio solo assicurarmi che rimanga così. Nessuna competizione, solo creatività"

La frase è risultata fuori contesto per molti, che hanno risposto: "Per chi è questo messaggio? Davvero? Chi ti ha dato l'impressione che questo sia l'obiettivo o questa sia anche una possibilità?", e un altro fa eco: "Avresti potuto tralasciare quest'ultima frase. Nessuno vuole essere migliore. Vogliamo essere trattati in modo equo e uguale", confermando che il messaggio arrivato attraverso le parole di Crews sia assolutamente fuorviante rispetto ai valori che questo movimento porta con sé.

Sicuramente l'attore non aveva cattive intenzioni, ma qualcuno si è sentito offeso dalle sue presunte allusioni. Intanto Brooklyn Nine-Nine potrebbe subire cambiamenti dopo il Black Lives Matter a seguito delle proteste dell'ultimo mese, ed alcune produzioni americane hanno già chiuso i battenti, ma la NBC non vuole cancellare il suo show. Vedremo cosa succederà prossimamente.