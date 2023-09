Terry Crews diventa una principessa Disney nei nuovi ritratti generati con AI!

L'intelligenza artificiale ha aperto porte inaspettate non solo per la tecnologia ma anche per l'infinito e mai monotono mondo dei meme. L'ultimo ha visto protagonista uno dei volti più noti del mondo di Brooklyn Nine-Nine, ritornato virale grazie ad un "particolare" intervento dell'AI.

Midjourney è diventata sempre di più un mezzo di lavoro e di "creazione" per tantissime persone. Nonostante sia ancora aperto il dibattito riguardo il tema dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel mondo del cinema e della tv, soprattutto dopo che i Marvel Studios hanno usato una IA per realizzare la sigla di Secret Invasion, molto spesso sui social circolano lavori realizzati con questo tipo di tecnologia capaci di diventare meme virali in pochissimo tempo.

Questo è quello che fa la pagina Instagram AI Dreams che utilizza Midjourney per trasformare attori e volti noti della cultura di massa in personaggi di fantasia. Uno dei più amati e con maggiori visualizzazioni, vede protagonista Terry Crews, star di Brooklyn Nine-Nine. Attraverso l'utilizzo dell'AI, l'attore è stato "trasformato" in principesse Disney esilaranti e molto grottesche. Partendo da Cenerentola, passando per Tiana de La Principessa e Il Ranocchio, fino ad arrivare a Rapunzel, l'intelligenza artificiale ha sviluppato del veri e propri contesti in cui l'immagine viene inserita.

Nel frattempo sembra sia ancora in piedi la possibilità di realizzare una reunion di Brooklyn Nine-Nine a quasi due anni dalla fine della serie. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti.