Terry Matalas chiude la questione: Denise Crosby non tornerà in Star Trek: Picard

Star Trek: Picard si prepara alla terza e ultima stagione dello show distribuito da Amazon e il produttore Terry Matalas pone fine alle speculazioni che vorrebbero Denise Crosby di nuovo nei panni di Tasha Yar. Star Trek: Picard

Durante la convention 56 - Year Mission Las Vegas, tenutasi a Las Vegas nell’agosto del 2022, l’attrice aveva anticipato il ritorno del personaggio di The Next Generation, lasciando i fan in trepidazione e alimentando, in merito, le teorie più disparate.

Anche in seguito alla pubblicazione del trailer della terza stagione di Star Trek: Picard, che metteva in risalto il ritorno nostalgico dell’equipaggio di The Next Generation, l’idea aveva preso piede nella testa del pubblico, soprattutto a quello più affezionato e ancorato alle serie più vecchie del franchise.

Tasha Yar, membro della flotta in Star Trek: The Next generation, venne uccisa nell’ultimo episodio della prima stagione di TNG a seguito della decisione dell’attrice californiana di lasciare la serie in quanto poco coinvolta dallo sviluppo del suo personaggio.

Oggi, alla vigilia della messa in onda dell'ultimo capitolo di Star Trek: Picard (il primo episodio sarà disponibile su Prime video dal 17 febbraio), le parole dell’executive producer in un’intervista a SFX Magazine, che conferma la presenza di niente più che un mero riferimento a Tasha Yar all’interno della terza stagione, mettono un punto definitivo sulla questione e sul ritorno della Crosby nello show.

I fan più accaniti della saga, nata nell'ormai lontanissimo 1966, avranno comunque di che consolarsi con gli ultimi dieci episodi di Star Trek: Picard e con quella che sarà l’ultima apparizione dello storico comandante interpretato da Patrick Stewart.