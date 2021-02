Terry O'Quinn: che fine ha fatto il John Locke di Lost? Scoprite cosa fa oggi

Terry O'Quinn è meglio conosciuto per aver interpretato John Locke nella serie di successo Lost, ma dopo la fine dello show potreste averlo visto in tantissime altre produzioni avendo avuto una carriera molto florida sul piccolo schermo.

Ha recitato nella serie Hawaii Five-0 dal 2011 al 2018 insieme ad altri membri del cast di Lost quali Daniel Dae Kim (Jin) e Jorge Garcia (Hurley). Successivamente è entrato nel cast di 666 Park Avenue nel 2012, Secrets and Lies nel 2016, The Blacklist e lo spinoff The Blacklist: Redemption nel 2017 durato solo una stagione e in Patriot dove ha recitato in 18 episodi dal 2015 al 2018.



Inoltre potreste averlo visto in Castle Rock, serie basata sulle storie di Stephen King o in Emergence, serie andata in onda nel 2020 su FOX, ma cancellata dopo una sola stagione.

L’ultima fatica che lo vedrà protagonista sul piccolo schermo è la serie thriller in arrivo su Netflix intitolata Pieces of Her basata sul romanzo di successo di Karin Slaughter del 2018.



L’attore non è stato molto attivo in ambito cinematografico preferendo di gran lunga la tv, l’ultimo credito risale infatti al 2003 quando è apparso in Phenomenon 2.



Il ruolo iconico ed indimenticabile di John Locke in Lost è quello che lo ha reso famoso al grande pubblico e gli è valso anche la vittoria di un Emmy nel 2007 come Miglior attore non protagonista in una serie drammatica.



